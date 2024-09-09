شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم الفلسطينية" تعلن تدشين المدارس الافتراضية للمرة الأولى بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التعليم الفلسطينية، عن تدشين المدارس الافتراضية للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الخضور، في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم،:" إن وزارة التعليم الفلسطينية تعمل بجدية لإنقاذ العام الدراسي الذي انقضى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".. مؤكدا أن الوزارة وضعت العديد من الحلول المختلفة لإنقاذ العملية التعليمية في غزة، منها التعليم عن بعد ومساندة المبادرات من قبل المؤسسات ومساعدة المعلمين والمتطوعين داخل مراكز إيواء النازحين في كافة مناطق القطاع.

وأشار إلى وجود خطة تعليمية خاصة لدمج عامين دراسيين لتعويض الطلاب بغزة العام الدراسي الماضي، لافتا إلى وجود 290 من أصل 307 منشآت تعليمية تضررت جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. مؤكدا حرص الوزارة على معالجة الآثار النفسية التي لحقت بالأطفال جراء الحرب المستمرة على القطاع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم الفلسطينية أن 39 ألف طالب من غزة حرموا من امتحانات الثانوية العامة، و58 ألف طفل منعوا من الالتحاق بالصف الأول الدراسي.

وردا على سؤال حول العملية التعلمية في الضفة الغربية، قال الخضور :"إن العملية التعليمية في الضفة انطلقت اليوم وسط العديد من التحديات جراء الحواجز الإسرائيلية على بعض المحافظات والعراقيل أمام بعض المدارس منها في مدينة الأغوار وطولكرم والقدس".. مشيرا إلى الصعوبات البالغة التي واجهت الطلاب أثناء الذهاب إلى المدارس بسبب تجريف الشوارع إثر العملية الإسرائيلية على مدنية جنين وطولكوم.