شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الكويت والبرازيل يبحثان الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا ، الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض .

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم / الاثنين / - أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وبحث مجالات التعاون المختلفة بينهما، وأطر تعزيزها ، فضلا عن مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة وأطر تعزيز التعاون المشترك وحشد الجهود الدولية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة