شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: تمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته دليل على سعيه للتصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سوريا أن تمادي كيان الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي السورية، وعلى دول آخرى في المنطقة واستمراره في حربه الوحشية على الشعب الفلسطيني، دليل على سعيه المحموم لمزيد من التصعيد في المنطقة بدعم أمريكي غربي لا محدود، مطالبة جميع دول العالم بإدانة العدوان الإسرائيلي والتضامن معها في السعي لوضع حد للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة .

وأوضحت وزارة الخارجية السورية - في بيان اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أنه إمعاناً في اعتداءات الاحتلال على الأراضي السورية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد، عدواناً جوياً سافراً من جهة شمال غرب لبنان ، استهدف خلالهل عدداً من المناطق وأسفر عن استشهاد 16 شخصا وإصابة 36 آخرين، بينهم 6 في حالة حرجة ، كما تسبب أيضاً بأضرار مادية في بعض المناطق السكنية .

وأكدت الخارجية السورية أن الدعم اللامحدود للكيان الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية آخرى هو ما يشجعه على الاستمرار في جرائمه الوحشية وعدوانه المتواصل، ما يجعل تلك الدول شريكة في هذا العدوان والتغطية عليه تستوجب المساءلة عنها .

وأشار البيان إلى أن سوريا تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الآثم على الأراضي السورية، وتحذر من استمرار الصمت الدولي إزاء الاستهتار الإسرائيلي بكافة القوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاته للقانون الدولي، وتطالب جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي والتضامن معها في السعي لوضع حد للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، ومساءلة قادة هذا الكيان العنصري عن جميع جرائمه.

كما شددت سوريا مجدداً على حقها الراسخ في الدفاع عن سيادة أراضيها وتحرير أرضها المحتلة بكافة الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون الدولي.ش