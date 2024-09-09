شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة دولية تطلب بحماية المنظومة التعليمية الفلسطينية من الانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية للعمل الخيري والإنساني، ريهام الجعفري، اليوم /الإثنين/، بضرورة حماية المنظومة التعليمية الفلسطينية من الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتوصلة التي تستهدف كل مقومات الحياة في قطاع غزة.

وقالت الجعفري، في مداخلة لقناة (القاهرة) الإخبارية، :"إن أطفال غزة بلا مدارس ولا تعليم للعام الثاني على التوالي؛ جراء الحرب المستمرة التي دمرت كل شئ في القطاع".. موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 85 في المائة من المدارس والجامعات.

وأشارت المسؤولة الدولية إلى الاضرار البالغة التي لحقت بالعملية التعليمية؛ جراء مواصلة انتهاك حقوق الأطفال في الوصول إلى المدارس واستهداف الكوادر التعليمية وحرمان الاطفال من التمتع ببيئة مدراسية آمنة، مع تدمير جميع مرافق البنية التحتية وأيضا في ظل الاقتحامات العسكرية للمخيمات في الضفة الغربية ومراكز الإيواء خاصة في شمال القطاع.. مؤكدة في الوقت نفسه أن 25 في المائة من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال وطلاب المدارس.

ونبهت إلى أن المبادرات التعليمية الشعبية في قطاع غزة تتعرض للخطر بين اللحظة والآخرى في ظل استهداف المدارس ومراكز الايواء، مما يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية التي تحمي منظومة التعليم في جميع دول العالم.. محذرة من تداعيات حرمان الاطفال من التعليم على المدى البعيد وآثارها السلبية على الصحة النفسية والعقلية.

وشددت على ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لاستعادة انتظام العملية التعليمية، والسماح للاطفال في التمتع بحياتهم بشكل آمن وتحقيق الاستقرار والبدء في إعادة الإعمار بشكل سريع، مقللة من التدخلات الطارئة لإنقاذ العملية التعليمية في ظل استمرار العدوان على غزة.