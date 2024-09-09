شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40988 والإصابات إلى 94825 منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /الاثنين/، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40988، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94825 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين بحق العائلات في القطاع، أسفرتا عن استشهاد 16 مواطنا، وإصابة 64 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.