شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون ، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في بلاده.

وأكد العاهل الأردني - في البرقية التي وزعها الديوان الملكي الأردني اليوم /الاثنين/- الحرص على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع فرص التعاون واستمرار التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويعزز وحدة الصف العربي..معربا عن تمنياته للرئيس تبون بدوام الصحة والعافية ولشعب الجزائر المزيد من التقدم والازدهار.