شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. الأردن يفتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية فتح جسر الملك حسين غدًا /الثلاثاء/ أمام حركة السفر عند الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.

وأهابت المديرية -في بيان اليوم /الإثنين/- المسافرين بالتقيّد بالمواعيد والتعليمات؛ توفيرًا لوقتهم وجهدهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية الأمن العام بالأردن أنه تم إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن لهذا اليوم وحتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الداخلية كانت قد أعلنت، أمس، أن التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، أكّدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان، وكان قد عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية.

وكان قد تم إعلان إغلاق الجسر أمام حركة السفر؛ إثر إغلاقه من الجانب الآخر لحين إشعار آخر.