شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": أكثر من 446 ألف طفل حصلوا على التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم /الاثنين/، أن أكثر من 446 ألف طفل فلسطيني حصلوا على التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال حتى الآن في قطاع غزة.

وقالت "الأونروا"، في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، "بدءا من الغد، ستتوجه حملة التطعيم إلى الشمال حيث ستدخل مرحلة أكثر تعقيدًا؛ فهناك الكثير من الأطفال في حاجة ماسة إلى اللقاح".

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أنه لابد من حصول 90% من الأطفال دون سن العاشرة في غزة على التطعيم حتى تتمكن الحملة من إتمام مهمتها بنجاح.

وفي منتصف أغسطس الماضي، تم رصد أول إصابة بشلل الأطفال لدى رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر، وهي أول حالة تظهر في قطاع غزة منذ ربع قرن.