شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف على منزل بقطاع غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة من عائلة واحدة بينهم طفلة، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم جباليا، مشيرةً إلى استشهاد 15 فلسطينياً، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

