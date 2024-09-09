شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الفلسطينية: 6 شهداء بينهم سيدة وطفلتان في قصف إسرائيلي على جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد مساء اليوم /الإثنين/، 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في جباليا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 6 مواطنين بينهم سيدة وطفلتان وإصابة عدد آخر، بعد قصف الاحتلال لمنزل قرب مركز جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40988، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع أكتوبر الماضي.

وأضافت الوكالة الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94825 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفي سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 20 معتقلا.