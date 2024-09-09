شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: 18 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على مصياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال بسوريا الدكتور حسن الغباش اليوم /الاثنين/ أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على منطقة مصياف بلغ حتى الآن 18 شهيداً و37 جريحاً.



وأكد الغباش - في تصريح أوردته وكالة الانباء السورية اليوم - أنه فور وقوع العدوان تم رفع جاهزية القطاع الصحي في محافظة حماة ومحيطها لتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة للمصابين في مستشفى مصياف الوطني والمستشفيات القريبة..لافتاً إلى أن منظومة الإسعاف والطوارئ استجابت للعدوان من خلال تقديم الخدمات المنقذة للحياة في المكان أو أثناء النقل الآمن للإصابات وفور تلقي أي بلاغ وذلك في مواقع العدوان إضافة إلى استنفار المنظومة في محافظات حماة وحمص وطرطوس.