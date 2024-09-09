شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ الرئيس عبدالمجيد تبون لإعادة انتخابه رئيساً للجزائر لولاية ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، خطاب تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة تجديد ثقة الشعب الجزائري بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية لفترة ثانية، مؤكداً دعم الجامعة العربية للجزائر في مسيرتها التنموية وفي كل ما يلبي طموحات الشعب الجزائري الكريم.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، بأن أبوالغيط أشاد في خطاب التهنئة بالدور الفعال الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ولاسيما خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن، متمنياً كل التوفيق للرئيس تبون في قيادة مسيرة التنمية والتقدم بالجزائر.