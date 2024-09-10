شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب إسرائيل بتسريع التحقيق في مقتل أمريكية بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الاثنين، إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تحقق في ملابسات مقتل مواطنة تركية أمريكية تدعى أيسينور إزجى إيجى في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، داعيا إياها إلى إتمام تحقيقها في سرعة وعلى نحو سليم.

وقال باتيل خلال إفادة صحفية: "نتوقع أن تكون هذه العملية شاملة وشفافة".

وقال مسؤولون فلسطينيون وأتراك إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المرأة التي كانت تشارك في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني.

وتوفيت المتضامنة الأجنبية، الجمعة الماضي، متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس في بلدة بيتا جنوب نابلس.