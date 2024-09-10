شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخاب بالأردن: فتح جميع مراكز الاقتراع والفرز فى موعدها دون تأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق الإعلامى باسم الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية محمد خير الرواشدة أن جميع مراكز الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية 2024 فتحت فى موعدها ولم يحدث أى تأخير أو تعطيل.

وقال الرواشدة، في أول مؤتمر صحفي عقب بدء التصويت في الانتخابات النيابية الأردنية 2024، إن جميع كوادر الهيئة المستقلة للانتخاب كانوا على أتم الاستعداد عند بداية فتح مراكز الاقتراع والفرز، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل ممتاز مع بداية الاقتراع في الساعة الأولى.

وكشف عن وجود مخالفة في محافظة في محافظة إربد وتم إحالة 8 أشخاص إلى جهات التحقيق، مشيرا إلى أن محافظة معان أيضا شهدت واقعة وجريمة انتخابية تمثلت في وجود بطاقات اقتراع غير موقعة وجاري التحقيق وستكون نتائج التحقيق أمام الجميع فور الانتهاء منه.