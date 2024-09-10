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زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.5 ريختر

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر، أمس الاثنين، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، أن مركز الهزة كان في عمق 151 كيلومترا في سلسلة جبال هندوكوش بشمال أفغانستان، وقد شعر بها سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد ومناطق وادي سوات وبيشاور.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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