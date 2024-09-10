الخليج اليوم .. الرحلات الجوية مباشرة بين روسيا والسعودية قد تبدأ مطلع عام 2025

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توقع نيكيتا كوندراتييف مدير إدارة التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إطلاق رحلات جوية مباشرة من روسيا إلى العربية السعودية مع بداية عام 2025.

وقال كوندراتييف: "يتم العمل على افتتاح رحلات جوية مباشرة مع العربية السعودية وماليزيا. ونأمل أن يتم إطلاق رحلات جوية مباشرة إلى المملكة في بداية عام 2025. وهذا سيزيد من تدفق السياح من هذا البلد بمقدار الضعف وحتى ثلاثة أضعاف".

وأضاف كوندراتييف أنه بالنسبة لكوريا الجنوبية، هناك "توتر جيوسياسي معين"، لذا من السابق لأوانه الحديث عن إطلاق رحلات جوية مباشرة إلى هناك.

ووفقا له، يستطيع المواطنون الروس في الوقت الحالي، السفر برحلات جوية مباشرة إلى 40 دولة.

وفي شهر يونيو وحده، تم افتتاح 20 وجهة طيران جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق رحلات جوية إضافية إلى الصين وفيتنام.

وقال كوندراتييف: "بالنسبة للدول التي توجد معها بالفعل رحلات جوية مباشرة، نحن نعمل بنشاط على توسيع شبكة الطيران إلى هناك. لكن كل شيء يعتمد، في المقام الأول، على الطلب. إذا كان هناك طلب كبير على الرحلات السياحية، فستكون هناك رحلات مباشرة".

المصدر: تاس