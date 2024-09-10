شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين بالاتجاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

أعيد اليوم الثلاثاء، فتح معبر الكرامة على الحدود الفلسطينية الأردنية أمام حركة المسافرين فى كلا الاتجاهين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المعبر يشهد حركة نشطة للمسافرين بعد إغلاقه لمدة يومين، مشيرة إلى أن المعبر سيكون متاحا لحركة المسافرين فقط، وسيبقى مغلقا أمام دخول الشاحنات التجارية.

وكان 3 إسرائيليين، قد قتلوا أمس الأول الأحد، في إطلاق نار فى جسر الملك حسين (معبر الكرامة)، وتم إغلاق المعبر في كلا الاتجاهين.