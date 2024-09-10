شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على ميدان وسط مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهدف ميداناً عاماً مكتظاً بالمارة وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، أن الطواقم الطبية انتشلت خمسة شهداء وجرحى من ميدان الشوا، إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للفلسطينيين، أثناء محاولتهم الحصول على وجبة طعام في الميدان، وفي وسط قطاع غزة.

كما واصلت طائرات الاحتلال قصفها لشمال مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشرقية من مخيم البريج.