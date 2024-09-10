شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجنة الاتصال العربية الوزارية للحوار مع الحكومة السورية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة الاتصال العربية الوزارية للحوار المباشر مع الحكومة السورية اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة باستكمال تنفيذ بيان عمان، واستمرار الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل سياسي شامل في البلاد.

وتضم اللجنة في عضويتها الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام للجامعة العربية.



وفى وقت سابق، عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا اليوم الثلاثاء، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وتناقش اللجنة تقريرا نصف سنوي أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين، حول متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت فى البحرين.

وتتكون الهيئة من البحرين رئيسا وعضوية كل من السعودية والعراق والمغرب وموريتانيا واليمن بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

وتعتبر هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات هي الآلية العربية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية.