شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاتصال العربية للحوار مع الحكومة السورية تقرر تشكيل فريق لدراسة قضايا المتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الاتصال العربية الوزارية للحوار مع الحكومة السورية، والتي انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية تشكيل فريق من الخبراء لدراسة الموضوعات التي تتابعها اللجنة مع الجمهورية العربية السورية.

كما توافقت على عقد اجتماعها المقبل في بغداد في وقت يحدد لاحقاً.

وتضم اللجنة في عضويتها الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام للجامعة العربية.

وفى وقت سابق، عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وتناقش اللجنة تقريرا نصف سنوي أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين، حول متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت فى البحرين.

وتتكون الهيئة من البحرين رئيسا وعضوية كل من السعودية والعراق والمغرب وموريتانيا واليمن بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

وتعتبر هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات هي الآلية العربية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية.