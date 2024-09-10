شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، بانتشال شهيدين بعد قصف الاحتلال لشارع المنصورة وسط حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب المدينة، الذي يتعرض لقصف متواصل من دبابات الاحتلال التي تواصل توغلها في أزقة الحي وسط عمليات تدمير واسعة للمنازل والمنشآت والبنية التحتية.

