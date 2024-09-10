شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى: الشعب الفلسطينى يواجه حرب إبادة جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، إن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي غير مسبوق في تحدٍ واضح للقانون الدولي الإنساني وكل مفاهيم الإنسانية.

وأضاف خلال كلمته امام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة، أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة حقيقية، مطالبا بضرورة إنهاء العدوان الغاشم المستمر منذ 7 أكتوبر ونيل الفلسطنيين حقوقهم المشروعة بموجب قرارات الأمم المتحدة.

وأكد أنه لا يوجد سبيل سوي إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية.