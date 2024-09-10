شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير: ارتفاع عدد المعتقلات إداريا فى سجون الاحتلال لـ24 أسيرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى الأسير الفلسطينى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المعتقلات إداريًا فى سجون الاحتلال الإسرائيلى إلى 24 أسيرة، وذلك بعد تحويل ثلاث منهن من الخليل للاعتقال الإدارى.

وأوضح النادي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المعتقلات الثلاث أصدر الاحتلال بحقهن أوامر إدارية لمدة 4 أشهر، وهن معتقلات منذ تاريخ بداية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن عدد المعتقلات في سجون الاحتلال يبلغ نحو 95 أسيرة، مشيرا إلى أن هذه الإحصائية تتضمن فقط المعلومات لدى المؤسسات، وأن غالبيتهنّ محتجزات في سجن "الدامون"، ومنهنّ ثلاث من غزة من بينهنّ أم وابنتها، إلا أنّه لا يتضمن كافة المعتقلات من غزة والمحتجزات في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ولا توجد تفاصيل عن أعدادهنّ، في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسريّ عن أعداد كبيرة من معتقلي غزة، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

وأشار إلى أن الاحتلال أصدر بعد السابع من أكتوبر الماضي ما يزيد على 8872 أمر اعتقال إداري، وشملت كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال وكبار السّن، عدا عن الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداري.