شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لطولكرم ومحاصرة مستشفى المدينة والان مع تفاصيل الخبر

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينة طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددا من المواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال التى أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام تجاههم خلال اقتحامها لمخيم طولكرم.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى وقوع عدة إصابات برصاص الاحتلال، ومنها إصابة في الركبة في مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم.

كما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها العسكرية من المحور الغربي إلى وسط المدينة، وطالبت عبر مكبرات الصوت أصحاب المحلات التجارية بإغلاقها ومغادرة الأسواق، ما تسببت في حدوث أزمات مرورية شديدة في منطقة دوار ثابت ثابت، وشارع نابلس، ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وطوقت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، ونشرت آلياتها عند مداخله كافة، وقناصتها على البنايات العالية الكاشفة للمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة، بالإضافة إلى اقتحام جرافات الاحتلال مخيم طولكرم وشرعت بتجريف البنية التحتية عند مدخله الشمالي الرئيسي، وأغلقت مداخل حارة الغانم بالسواتر الترابية.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنا من بلدة طمون.

وأفاد مدير نادى الأسير في طوباس، كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رأفت محمود صالح بني عودة (40 عاما)، خلال مروره على حاجز بوابة عاطوف شرق طوباس، مشيرا إلى أن المعتقل أسير سابق ويعاني أمراضا ورثها من السجن جراء تعرضه للضرب من السجانين.