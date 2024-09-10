شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: غارة إسرائيلية على منزل فى بلدة رشاف.. و"حزب الله" يستهدف موقع رويسات العلم بقذائف المدفعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بهجوم جوي نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، استهدف مبنى في ساحة بلدة رشاف - قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى تدميره.



وفي السياق، ارتفعت حصيلة جرحى الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في مدينة النبطية إلى 12 شخصا، بالإضافة إلى وقوع أضرار فادحة بالمبنى والسيارات والمحال التجارية.



وكانت مسيرة إسرائيلية قد شنت، ظهر اليوم، غارة على مبنى "صفدية" السكني والمؤلف من خمسة طوابق في حي كسار الزعتر في الطرف الغربي لمدينة النبطية، وأطلقت باتجاهه ثلاثة صواريخ موجهة.



ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته بشكل مباشر.