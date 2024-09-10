شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الأغذية: وضع الأمن الغذائى فى السودان مقلق جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة عبد الحكيم الواعر، يوم الثلاثاء، بأن وضع الأمن الغذائي في السودان مقلق جدا.

ووفقا لقناة سكاى نيوز، قال عبد الحكيم الواعر: "بحسب التحليل المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي "FIES"فإن أكثر من نصف سكان السودان يتراوحون ما بين - مرحلة الأزمة - مرحلة الطوارئ - ومرحلة الكارثي".

وأوضح المسؤول الأممي أن 25 مليون سوداني في المرحلة الثالثة وهي مرحلة مقلقة جدا - مرحلة الأمن الغذائي- بينما 8.5 مليون في المرحلة الرابعة - الكارثة والطوارئ- وكذلك حوالي مليون شخص في مرحلة الأزمة - انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويرجع الواعر تفاقم أزمة الغذاء في السودان إلى انتشار رقعة الصراع، إضافة إلى زيادة الأمطار الغزيزة هذا الموسم التي تسبب في ارتفاع معدل الفيضانات والتي جعلت الوصول إلى العديد من المناطق صعب جدا أو شبه مستحيل.