شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا تمركزا لجيش الاحتلال الإسرائيلى وحققنا إصابات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف موقع مدفعية الاحتلال الإسرائيلي التابع للكتيبة "411" في "نافيه زيف"، ومقر قيادي تشغله حاليًا قوات من لواء جولاني في قاعدة جبل نيريا، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وكذلك استهداف موقع العباسية بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، بأن "حزب الله" استهداف أيضا تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.



من جانبه، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين الأولى استهدفت منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون، والثانية استهدفت الحي الغربي لبلدة الطيري بقضاء بنت جبيل.



كما خرق جدار الصوت على دفعتين، فوق بيروت وعدد من المناطق الجنوبية، لاسيما فوق صيدا والزهراني.