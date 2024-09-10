شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية يقوم بجولة تفقدية فى دائرة عمان الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي، رئيس بعثة الجامعة لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية بجولة ميدانية، اليوم الثلاثاء، لتفقد عدد من المراكز ولجان الاقتراع في دائرة عمان الأولى، حيث اطلع على سير العملية الانتخابية التي أقيمت اليوم والإجراءات المتبعة لإتمام عملية التصويت.



وقد رصدت رئاسة البعثة، الجهود المبذولة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر وانتظام من خلال التدابير التنظيمية والإجرائية التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى الاستعدادات الأمنية واللوجستية المكثفة المتخذة من قبل الجهات المعنية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني.



وقد أثنى رئيس البعثة على تواجد النساء الملموس في المشهد الانتخابي على مختلف المستويات ومنها في رئاسة وعضوية لجان الاقتراع وضمن قوات الأمن المكلفة بحماية مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى المتطوعات النساء.



تجدر الإشارة إلى أن مراقبي بعثة الجامعة انتشروا في عدة دوائر انتخابية لمتابعة عملية الاقتراع، وستواصل البعثة مهامها حتى انتهاء عملية العد والفرز وإعلان النتائج في اللجان التي سيتواجد بها مراقبو البعثة.