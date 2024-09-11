الخليج اليوم .. تحرك عربي عاجل ضد إسرائيل في الأمم المتحدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قرر وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح قرار وزراء الخارجية العرب الصادر عن الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن هذا التحرك بسبب تهديد إسرائيل للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

وطلب وزراء الخارجية العرب من المجموعة العربية في نيويورك تقديم طلب بهذا الخصوص لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن خلاله إلى لجنة وثائق التفويض التي تتشكل في بداية انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على توفير الدعم الدولي اللازم لذلك.

وشدد وزراء الخارجية العرب على الرفض القاطع لمخططات إسرائيل لليوم التالي للعدوان الإسرائيلي وكذلك رفض سيطرتها على أي جزء من قطاع غزة.

وطالب الوزراء العرب بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور صلاح الدين فيلادلفيا" والجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية، حدوداً سيادية لا يجوز المساس بها.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن رفض المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال في محاولة بائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين فيلادلفيا، واعتبروها ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأن تلك المزاعم بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.