الخليج اليوم .. السعودية تعزي المغرب بضحايا الفيضانات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قدمت سفارة المملكة العربية السعودية في الرباط التعازي للمغرب في ضحايا الفيضانات التي ضربت المملكة.

وقالت في البيان "تعرب سفارة السعودية عن صادق عزاء ومواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولشعب المملكة المغربية الشقيق، جراء وفاة وفقدان عدد من الأشخاص بسبب الفيضانات جنوب شرقي البلاد".

وعبرت السفارة السعودية في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" عن "تضامن المملكة العربية السعودية مع حكومة وشعب المملكة المغربية وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ودوام السلامة للمملكة المغربية وأهلها".

وكشفت وزارة الداخلية يوم الاثنين عن حصيلة راهنة للخسائر والأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية الرعدية القوية التي عرفها عدد من عمالات وأقاليم المملكة، حيث تم تسجيل 18 حالة وفاة بكل من أقاليم طاطا (10 أشخاص)، والراشيدية (3أشخاص، اثنان منهم أجنبيان أحدهم من جنسية كندية والآخر من جنسية بيروفية) وتزنيت (شخصان)، وتنغير (شخصان، أحدهم أجنبي من جنسية إسبانية) وتارودانت (شخص واحد).

وفيما يخص الأشخاص المفقودين فقد جرى حصر قائمة بأربعة أشخاص في عداد المفقودين بإقليم طاطا، يتواصل البحث عنهم بشكل متواصل وحثيث.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية، فقد عرفت المناطق المتضررة تسجيل الحصيلة المؤقتة تتعلق بانهيار 56 مسكنا منها 27 مسكنا عرف انهيارا كليا، بالإضافة إلى انهيار كلي أو جزئي لثماني منشآت فنية متوسطة.

كما ألحقت الفيضانات أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وشبكات الهاتف.

هذا، وتواصل السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة وعناصر الدرك الملكي عمليات البحث عن جثامين ضحايا قضوا نحبهم بإقليم تنغير إثر السيول الجارفة التي عرفتها المنطقة.

واستعانت السلطات المذكورة بالكلاب المدربة والطائرات بدون طيار (الدرون) للبحث عن الضحايا المفترضين الذين جرفتهم سيول الفيضانات بعدة دواوير بإقليم تنغير.