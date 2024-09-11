شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والأمم المتحدة يؤكدان أهمية دعم وكالة الأونروا لتقديم المساعدات إلى لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي⁦‪‬⁩، الثلاثاء، في القاهرة على هامش أعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني.

⁦‪‬وأكد الجانبان، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم، أهمية توفير الدعم اللازم للوكالة لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة، يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.