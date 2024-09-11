شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد أهمية حماية الأطفال من التجنيد بالنزاعات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الجامعة العربية اليوم الاربعاء، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب، بمقر الامانة العامة، برئاسة دولة الجزائر.

ومن جانبها، قالت وزير مفوض مها بخيت، مدير إدارة الشؤن القانونية بجامعة الدول العربية، إن وزارة العدل الجزائرية أعدت مسودة لمشروع قانون استرشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، حيث تم تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها عليه حيث تم عرضه على الاجتماع الاول للخبراء حيث ناقش المواد الاثنى عشرة الاولى.

وأكدت بخيت أهمية وجود قانون استرشادي عربي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وذلك لمراعاة الخصوصية المتعلقة بالطفل.

وأوضحت أن الاجتماع المنعقد اليوم بالجامعة العربية مخصص لمواصلة واستكمال مناقشة الموضوعات والبنود المرتبطة بالقانون، وكذلك مناقشة الملاحظات التي تلقتها الامانة العامة من كل من الأردن والسعودية وتونس والبحرين والعراق وسلطنة عمان.