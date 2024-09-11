الخليج اليوم .. الجيش الأميركي يعلن تدمير أسلحة ثقيلة في مناطق الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأميركي "سنتكوم"، الثلاثاء، تدمير منظومتين صاروخيتين ومركبة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

وأكدت القيادة المركزية في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أنها دمرت طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وقالت في بيانها إنه "تبين أن هذه الأهداف تشكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".

وتشن جماعة الحوثي، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

ومنذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة غارات في اليمن، يقول إنها تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين رداً على مهاجمة الجماعة المدعومة من إيران للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن.