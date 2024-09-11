شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 26 فلسطينيا جراء قصف مناطق فى غزة.. وقوات الاحتلال تعتقل 17 بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 26 فلسطينيا بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى لعدة مناطق فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن في مدينة خان يونس، استشهد 13 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً يعود لعائلة القرا في بلدة خزاعة شرق المدينة، ونقل عدد منهم إلى مستشفى غزة الأوروبي، كما استشهد صياد جراء استهدافه من قبل زوارق الاحتلال في عرض البحر مقابل مواصي خان يونس.

وأضافت أن في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، استشهد 9 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وعدد من المفقودين، إثر قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة النجار، أما في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون، جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبوعطيوي في بلوك (C) بالمخيم.

وأشارت الوكالة إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وعلى منزل في محيط أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، والجنوبية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأطلقت طائرات "الأباتشي" المروحية الحربية الإسرائيلية النار على منازل المواطنين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة صوب حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41.020 مواطن، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94.925 آخرون. كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.

وفى سياق متصل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في عدة مناطق بمحافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، كما نصبت حواجز عسكرية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل، وواحدا من بلدة /بيت كاحل/، واثنين اخرين من بلدة /دورا/، وشابا من بلدة إذنا، وذلك بعد أن داهمت منازلهم وقامت بتفتيشها.

وأضافت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، واعتقلوا عشرة شبان فلسطينيين.. كما قامت بتفتيش منازل في بلدة إذنا وعبثت بمحتوياتها.

وتواصل قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وتغلق عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية وتفتحها بين الفينة والأخرى لعرقلة مرور المواطنين وتحركاتهم في كافة أرجاء المحافظة.

في سياق آخر، أدان محافظ طوباس، الدكتور أحمد أسعد، التصعيد الإسرائيلي في المدينة.. مؤكداً أن ما يحدث هو عدوان من جيش مدجج بالسلاح ضد شعب أعزل.

وقال أسعد، في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية، إنه " تم إبلاغنا رسميًا بمنع التجول في طوباس عبر الارتباط الفلسطيني الذي تلقى التعليمات من الجانب الإسرائيلي".. نافيا الرواية الإسرائيلية التي تدعي استهداف خمسة مسلحين في /طوباس/ بالضفة الغربية، مؤكدا أن القتلى هم شباب عزل، من بينهم طفل، ولم يكونوا على علم بمنع التجول المفروض.

ودعا محافظ طوباس إلى وقف العملية العسكرية في المدينة وفي بلدة طمون.. محذرًا من تداعيات إنسانية خطيرة قد تؤثر على المدنيين في الضفة الغربية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن صباح اليوم مقتل خمسة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدفهم في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.