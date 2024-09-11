شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أممية: الشعب السودانى يواجه اليوم واحدة من أسوأ الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان ندى الناشف، أن الشعب السودانى يواجه اليوم واحدة من أسوأ الأزمات التى يفاقمها الإفلات من العقاب وممارسات سلطوية تتغذى على التوترات العرقية، مدفوعة بمصالح سياسية واقتصادية ضيقة، ودعت المجتمع الدولى إلى عدم السماح باستمرار هذه الوضعية، ومؤكدة على أن هذه المأساة يجب أن تنتهي الآن.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت "الناشف" في كلمتها أمام جلسة الحوار التفاعلي بشأن حقوق الإنسان فى السودان في إطار الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه بعد أكثر من 16 شهرا، لا يزال الصراع في السودان يخرج عن نطاق السيطرة، ويتحمل المدنيون وطأة الأعمال العدائية.

وأضافت "ندى الناشف"، أن إعلانات الأطراف المتحاربة عن الالتزامات بحماية المدنيين تظل خاوية، مع استمرار الانتهاكات دون هوادة.

مؤكدة أن الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة ذات التأثيرات واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق، وتدمير مصادر كسب العيش.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق في الفترة ما بين يونيو وأغسطس أكثر من 864 حالة وفاة بين المدنيين في هجمات على مناطق سكنية في جميع أنحاء السودان .

ونبهت "الناشف"إلى أن مكتب حقوق الإنسان، منزعج بشكل خاص من استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب منذ بداية الصراع، حيث تم توثيق 97 حادثة شملت 172 ضحية، معظمهم من النساء والفتيات، وهو رقم يمثل أقل مما هو عليه الحال في الواقع. وحثت مرة أخرى الأطراف على إصدار وتنفيذ أوامر قيادية صارمة لحظر ومعاقبة العنف الجنسي، واتخاذ خطوات فعالة أخرى لمنعه .

وأعربت المسؤولة الأممية كذلك عن الانزعاج الشديد من الهجمات ذات الدوافع العرقية وخطاب الكراهية. وأشارت إلى أن المكتب وثق شهادات متعددة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي ونزوح قسري ارتكبتها قوات الدعم السريع ، وخاصة استهداف قبيلة المساليت في غرب دارفور.

وأشارت "الناشف" إلى استمرار الاحتجاز التعسفي من قبل طرفي الصراع والحركات المسلحة المتحالفة، حيث تم توثيق زيادة في الاعتقالات من قبل الاستخبارات العسكرية، وفرض أحكام الإعدام، بزعم دعم قوات الدعم السريع، والتي غالبا ما تستند إلى الهوية القبلية الحقيقية أو المفترضة، علاوة على الاحتجاز غير القانوني، والذي غالبا ما يستند إلى العرق، من قبل قوات الدعم السريع في دارفور.

وشددت "الناشف" كذلك على أن هذا الصراع العبثي له تأثير مدمر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الحق في الغذاء والسكن والتعليم.