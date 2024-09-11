شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 30 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال في الخليل، جنين، رام الله، وبيت لحم، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام محافظتي طولكرم، وطوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10600 فلسطيني من الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي.

