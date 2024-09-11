شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف 4 مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلى بمناطق متفرقة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعلن حزب الله استهدافه اليوم الأربعاء، دشمة يتموضع فيها جنود الاحتلال الإسرائيلى فى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ، أن حزب الله أعلن - في بيان اليوم - استهدافه أيضا تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة"، كما استهدف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".
كما أعلن في بيان ثالث استهدافه ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز