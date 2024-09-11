شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء و15 إصابة فى قصف منزل فى رفح الفلسطينية.. واعتقال 30 مواطنا بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى لمنزل فى مدينة رفح الفلسطينية .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة أبو شلوف في منطقة مواصي رفح، مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 15 خرين.

وتجدد قصف الاحتلال المدفعي في محيط مفترق "دولة" جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف دخانية وصوتية باتجاه المناطق الجنوبية الشرقية من الحي.

كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار في حي الصبرة، ومنطقتي المصلبة وحسن البنا في حي الزيتون بمدينة غزة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41 ألفا و 20 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94 ألفا و 925 آخرون.. كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.

بسياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 30 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير- في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات، جنين، رام الله، وبيت لحم ... وتواصل قوات الاحتلال اقتحام محافظتي طولكرم، وطوباس حتّى الساعة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و600 مواطن، من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

