شكرا لقرائتكم خبر عن القدس: 46 ألفا و 293 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ 7 أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وحدة العلاقات العامة والإعلام فى محافظة القدس، اليوم الأربعاء، أن 68 مواطنا استشهدوا، واعتقل 1711 منذ السابع من أكتوبر من العام الماضى.

وأضافت - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 46293 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 43 شهيدًا مقدسيًا حتى تاريخ 8 سبتمبر الجاري في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.

ومنذ السابع من أكتوبر، رصدت محافظة القدس نحو 138 اعتداءً للمستعمرين منها أكثر من 20 اعتداءً بالإيذاء الجسدي، كما رصدت محافظة القدس 234 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، إضافة إلى حالات الاختناق بالغاز.

وواصلت سلطات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى والذي فرضته منذ السابع من أكتوبر الماضي من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، والتمركز على أبواب الأقصى، ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين ومحاولة عرقلة دخولهم إليه، وتتواصل اقتحامات المستعمرين إليه عبر باب المغاربة.

كما ضيّقت قوات الاحتلال على المصلّين خلال أيام الجمع فواصلت سلطات الاحتلال فرض تقييدات على حرية العبادة ودخول المصلّين إلى الأقصى، ونصبت الحواجز على أبواب المسجد وعلى مداخل وطرقات البلدة القديمة والأحياء القريبة منها، واعتدت على المصلين في أكثر من مناسبة بالضرب والدفع والاعتقال.

وفي السياق، اعتدى مستعمرون، اليوم، على شاب في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستعمرين اعتدوا على الشاب داوود وسام حمودة، وهو متوجه إلى مكان عمله، إذ أصيب بجروح ورضوض في أنحاء متفرقة من جسده، كما تعرض للصعق بالكهرباء، وعثر عليه فاقدا للوعي.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة العيسوية شرق القدس، وداهمت قوات الاحتلال برفقة طواقم الضريبة محال التجارية في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.