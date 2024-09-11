الخليج اليوم .. اليمن.. مقتل طالبتين وجرح 14 أخريات في حالة هلع عقب غارة على الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت مصادر محلية أن قصفًا جويًا نفذته طائرات أميركية وبريطانية استهدف منطقة قريبة من إحدى المدارس الخاصة بالبنات في الضواحي الشرقية لمدينة تعز، جنوب غربي اليمن، أدى إلى مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات من جراء التدافع.

وأضافت المصادر أن الهجوم استهدف، الثلاثاء، معسكرًا تدريبيًا تابعًا لجماعة الحوثيين في منطقة الجند، على مسافة قريبة من المدرسة.

وأوضحت أن حالة من الهلع تملكت الطالبات، ما أدى إلى تدافعهن وسقوط ضحايا أثناء محاولتهن الهروب.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة الحوثيين، أن القصف أدى إلى مقتل طالبتين وإصابة 5 أخريات، من دون الإشارة إلى أي معسكر تدريبي استهدفه القصف.

ومنذ نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفناً تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة الناشبة منذ 7 أكتوبر إثر هجوم لحركة حماس على مستوطنات إسرئيلية.





وأثّرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

واضطرت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري دولي وضرب أهداف للحوثيين في اليمن، وشاركت بريطانيا في بعض الضربات.