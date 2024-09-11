شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: خروج 356 مرفقا طبيا بسنار عن الخدمة بعد نهبها من قبل الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شبكة أطباء السودان، عن خروج 356 مرفقا طبيا، في ولاية سنار السودانية، جراء الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع عليها، وأكد أن الدعم السريع، قد نهب ودمر المرافق الطبية، التي من بينها مستشفى حكومى و7 مراكز خاصة بجانب 99 مركزا صحيا وعدد 230 وحدة صحية.

وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان، أن العدد الكلى للمرافق الطبية والصحية والمراكز الخاصة العاملة في ولاية سنار قبل دخول الدعم السريع للولاية كان 450 مرفقا لم يتبق منها غير 94 فقط تحت الخدمة فيما خرجت عن الخدمة 356 مرفقا صحيا بولاية سنار.

وقالت شبكة الأطباء في بيانها "إن هذا التدمير الذي لحق بالمرافق الطبية والنهب الذي أعقب عمليات دخول المدن والقرى من قبل قوات الدعم السريع بولاية سنار يهدد إنسان الولاية والمدنيين بالمناطق التي خرجت وحداتها الصحية عن الخدمة في ظل تردي للأوضاع الصحية وانتشار كثيف للأمراض مما يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ المرضى والمدنيين بمناطق الصراع".