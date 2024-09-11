شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى لمدرسة تؤوى نازحين وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى لمدرسة تؤوى نازحين بمخيم النصيرات فى وَسَط قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها : "إن 3 مواطنين فى الأقل استشهدوا وأصيب عدد كبير بجروح متفاوتة بعد استهداف طيران الاحتلال مدرسة الجاغونى التى تؤوى نازحين بمخيم النصيرات وَسَط قطاع غزة".



ومنذ بَدْء العدوان فى السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطنًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة فى الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو فى الطرقات.