شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط يؤكد ضرورة مواصلة الدول المانحة الوفاء باسهاماتها فى موازنة الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم /الأربعاء/ضرورة مواصلة الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها واسهاماتها فى موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) خاصةً في الوضع الحساس الذى يعيشه الفلسطينيون حاليا.

وأعرب أبوالغيط ، خلال استقباله اليوم فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأونروا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، عن دعم الجامعة العربية الكامل لمهمة الأونروا وعملها وما تقوم به لمساندة اللاجئين الفلسطينيين فى مناطق عملها الخمس.

وصرح جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية بأن أبوالغيط استمع ، خلال اللقاء ، إلى شرح مفصل قدمه لازاريني حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي وفي الضفة الغربية مع تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية إضافةً إلى التحديات التي تواجهها وكالة الأونروا على الصعيدين المالى واللوجيستي جراء استمرار استهداف الجيش الإسرائيلي لمقراتها وموظفيها وتزايد المساعي الاسرائيلية الرامية لتعطيل عمل الوكالة.