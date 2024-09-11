شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الانتهاء من تطعيم 530 ألف طفل ضد شلل الأطفال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأونروا الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 530 ألف طفل ب لقاح "شلل الأطفال" حتى الآن فى جميع أنحاء قطاع غزة.

وفي وقت سابق؛ أعلنت الإمارات الانتهاء من تطعيم أكثر من 460 ألف طفل للوقاية من مرض شلل الأطفال، وذلك بعد 8 أيام من انطلاق حملة تطعيم طارئة في قطاع غزة تستهدف أكثر من 640 ألف طفل.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث انطلقت يوم الأحد الماضي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف" و"الأنروا"، في 150 نقطة ومركز تطعيم بغزة، بتنظيم متطوعي عملية "الفارس الشهم 3" ومساعدة الطواقم الطبية مما ساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التطعيم على الأسر والأطفال.

وأعرب أهالي الأطفال المستفيدين من حملة التطعيم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لسكان غزة وخاصة الأطفال والوقوف الى جانبهم لتخفيف المعاناة عنهم في ظل الحرب على القطاع.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في أغسطس الماضى تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في القطاع منذ 25 عامًا، مما جعل من هذه الحملة تدخلًا حاسمًا لحماية أطفال غزة.

ويشارك في الحملة أكثر من 2100 عامل صحي، بما في ذلك فرق صحية متنقلة، لضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال المستهدفين خلال فترات الهدنة الإنسانية.