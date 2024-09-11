شكرا لقرائتكم خبر عن 64 شهيدا و104مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 64 شخصا وإصابة 104 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية فى قطاع غزة.

وأضافت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها 64 شهيداً و104 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية إلى المستشفيات.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأربعاء ، عن ارتفاع عدد ضحايا قصف طيران الاحتلال مدرسة "الجاعونى" التى تؤوى نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فى أحدث حصيلة إلى 13 شهيداً وعدد كبير من الجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41084 شهيداً و95029 جريحاً منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95029 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.