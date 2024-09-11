شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 41084 منذ بدء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /الأربعاء/، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 41084 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضي.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95029 منذ بدء العدوان، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات فى القطاع، أسفرت عن استشهاد 64 مواطنا، وإصابة 104 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.