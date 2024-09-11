شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: سنعمل على إقامة عائق قوى على الحدود مع الأردن لمنع محاولات التهريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، اليوم الأربعاء، أن دولة الاحتلال بحاجة لتأمين حدودها الشرقية مع الأردن.

وأكد نتنياهو، أن حكومته ستعمل على إقامة عائق قوى على الحدود مع الأردن لمنع محاولات التهريب.

وجاء ذلك خلال تواجده قرب الحدود الأردنية، حيث قال "نحن فى حرب متعددة الجبهات".

وشدد نتنياهو على أهمية إبقاء الحدود مع الأردن حدود أمن وسلام.