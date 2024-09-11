شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا بالصواريخ كتيبة الاستخبارات العسكرية 8200 فى ثكنة ميتات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدينالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 08:38 م
أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ كتيبة الاستخبارات العسكرية 8200 في ثكنة ميتات الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أن حزب الله أعلن - في بيان اليوم - استهدافه أيضا تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، كما استهدف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".
كما أعلن في بيان ثالث استهدافه ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
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