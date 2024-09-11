شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة المستقلة للانتخابات فى الأردن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخابات فى الأردن ، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية كنتائج نهائية، بانتظار نشرها فى الجريدة الرسمية.

وأشارت الهيئة الى ان القرار جاء بناءً على أحكام الفقرة (أ) من المادة (54) من قانون الانتخابات، حيث بلغت نسبة المقترعين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا (43.5٪) من إجمالى عدد المقترعين.

وبحسب الهيئة ، بلغت نسبة مشاركة النساء (47.8٪) من إجمالى عدد المقترعين، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة تقارب (2٪) مقارنة بانتخابات عام 2020 التي شهدت نسبة مشاركة نسائية بلغت (45٪).

وكان عدد الفائزين ممن هم دون سن 35 عامًا (6)، منهم (3) على القائمة العامة و(3) على القوائم المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الفائزات (27)، منهن (9) على القائمة العامة و(18) على القوائم المحلية.

ووصل عدد الفائزين من الحزبيين والحزبيات فى مجلس النواب العشرين (104) حزبيين، منهم (41) على القائمة العامة و(63) على القوائم المحلية، من الذين أفصحوا عن انتمائهم الحزبى.

كما حصل جبهة العمل الإسلامى على 31 مقعدا، و21 مقعدا لحزب الميثاق، 19 مقعدا لإرادة، 8 تقدم، 7 الوطن الإسلامي، 5 تيار الاتحاد الوطني، 2 الأرض المباركة، 2 العمال، 1 نماء، 1 المدني الديمقراطى، 1 العمل، 1 الشباب.