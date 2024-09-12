الجيش الجزائرى: القبض على إرهابى وضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابى قام بتسليم نفسه إلى السلطات العسكرية، وضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و191 مهاجرا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار 7 أيام.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، أنه خلال الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر الجارى، قام إرهابى بتسليم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجى مختار بجنوبى الجزائر وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة، فضلا عن ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك فى عمليات عسكرية متفرقة بالأراضى الجزائرية، وفى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.



وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى فى القبض على 46 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عبر الحدود الغربية.



وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 226 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 191 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.